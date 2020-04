Marvin Dee Band releaset per ongeluk protestlied

De Rotterdamse Marvin Dee Band staat niet perse bekend om hun politieke statements. Deze band vindt het prima dat iedereen anders is, ergens anders in gelooft en ergens anders voor wil strijden. Daarom hebben ze, tot nu toe, nooit de behoefte gehad om een nummer uit te brengen waarin ze hun eigen wereldvisie delen of opleggen. Met alle ontwikkelingen in de wereld de afgelopen jaren moest het er echter toch van komen – Marvin Dee schreef per ongeluk toch een protestlied.

De nieuwe single, ‘Proud’, is zowel een muzikaal als een thematisch uiterste voor de band en het album. ‘Proud’ is binnen hun repertoire waarschijnlijk het stevigste nummer tot nu toe, en de eerste met een duidelijke kritische boodschap. Net zoals het hele album is ook dit nummer zeer persoonlijk. Daarom wilde Marvin graag een video-boodschap met jullie delen vanuit thuis-isolatie.

Ook de videoclip is een wereld-primeur – een triptiek: een drieluik van drie videobeelden naast elkaar gepresenteerd. De videoclip’s en het concept werden gemaakt door Charlotte van Dis en geregisseerd en gestyled door hun manager Evi Bulters.

‘Proud’ verschijnt op 17 april op alle streaming diensten. Het album, ‘Changes’ is nog niet te streamen maar al wel te koop in de webshop van de band, op CD, LP of als digitale download. De release zou samen gaan met een reeks promotionele optredens, onder andere op Record Store Day en Bevrijdingsdag, maar deze optredens zijn helaas afgelast ivn verband met COVID-19. De band brengt momenteel wel zo veel mogelijk video’s uit vanuit thuis-isolatie, waaronder het prachtige duet tussen Marvin Dee en The Voice of Holland runner up Patricia van Haastrecht: