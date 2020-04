Ásgeir’s show in Eindhoven verplaatst naar september

De IJslandse songwriter Ásgeir komt in september voor twee shows naar Nederland. De show in Paterskerk Eindhoven stond oorspronkelijk gepland voor 25 april, maar is vanwege het verbod op evenementen in Nederland verplaatst naar 20 september.​ Een dag ervoor, op 19 september, is er wegens het grote succes van de shows eerder dit jaar een extra show toegevoegd in TivoliVredenburg, Utrecht.

Na zijn ‘Bury The Moon’ tour komt Ásgeir terug naar Nederland voor een vervolg. Met zijn gelijknamige plaat tourde hij door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Europa. Tijdens deze tournee deed hij ook Rotterdam, Groningen en Amsterdam aan. De show in Eindhoven kon geen doorgang vinden maar is naar het najaar verplaatst.

Ons land maakte kennis met Ásgeir tijdens Eurosonic Noorderslag in 2013. In januari 2014 keerde hij terug naar Groningen om tijdens hetzelfde festival de European Boarder Breakers Award in ontvangst te nemen. Dezelfde maand volgde de release van de Engelstalige versie van zijn debuutalbum ‘In The Silence’, met als gevolg veel succesvolle shows zoals optredens op onder andere Into The Great Wide Open Festival en uitverkochte shows in Paradiso Amsterdam. Later gaf hij nog concerten in een uitverkocht Amsterdamse Bos en was hij te zien op Best Kept Secret Festival.