DGTL organiseert ‘s werelds grootste online festival

DGTL zou op 11 en 12 april 2020 geschiedenis gaan schrijven met een circulair georganiseerd festival. Het coronavirus gooide echter roet in het eten, waardoor het evenement op de NDSM-werf niet kan doorgaan. Het zit echter niet in het DNA van DGTL om bij de pakken neer te gaan zitten. Om ervoor te zorgen dat DGTL-bezoekers én de mensen die achter het net visten met kaartjes het paasweekend toch in festivalstemming door kunnen komen, organiseert DGTL ’s werelds grootste online festival.

Het zijn barre tijden voor liefhebbers van festivals, voor artiesten, dj’s en organisaties. Net nu DGTL het festivalseizoen af zou trappen, ligt alles op zijn gat. Onder het motto ‘we’re in this together’ en vanuit pure liefde voor muziek heeft DGTL echter in recordtijd een online alternatief georganiseerd. Verspreid over meerdere digitale stages organiseert DGTL op 11 en 12 april twee dagen lang ’s werelds grootste online festival: DIGITAL DGTL.

Hierdoor kan iedereen de huiskamer omtoveren tot eigen festival area en tegelijkertijd de zo belangrijke ‘social distance’ behouden. De organisatie wil hierbij benadrukken dat bezoekers van DIGITAL DGTL deze thuis in quarantaine beleven en het dansen met vrienden bewaren voor DGTL 2021.

Met het digitale festival maakt DGTL van de nood een deugd en wordt alsnog geschiedenis geschreven, zij het op en andere manier. Twee dagen lang worden speciaal opgenomen videosets gestreamd van onder meer:

Adriatique | Ana Lilia | Deniro | Jasper Wolff | Jeans | JP Enfant | KiNK | Kléo | Luuk van Dijk | Mary Lake | Meetsysteem | Mella Dee | Mind Against | Nicky Elisabeth | Nicolas Lutz | Ø [Phase] | Pascal Benjamin | Patrice Bäumel | Perdu | Prunk | Tom Trago | Worakls | Zenker Brothers

Zoals het een echt festival betaamt, wordt op meerdere stages tegelijk gedraaid. In samenwerking met streaming partner NOMOBO biedt DGTL de bezoekers de mogelijkheid om via digital.dgtl.nl tussen de diverse streams te switchen. DGTL benadert dit digitale festival zoveel mogelijk als een echt festival door gedurende de festivaldagen unieke live content te creëren, dagelijkse recaps te maken en de fans net als op het daadwerkelijke festival speciale diensten aan te bieden. Zo kunnen bezoekers hun festivalbestelling thuis laten bezorgen vanuit de digitale bar en foodcourt. Ook worden bezoekers van tevoren te geïnformeerd en warm gemaakt met pre-event berichten en worden Revolution talks en Q&A’s over duurzaamheid aangeboden gedurende het hele weekend.

De coronacrisis raakt de hele Nederlandse dancescene. Van festivalorganisaties tot artiesten en van creatieven en sitecrew tot freelancers. DGTL wil in 2021 op volle kracht terugkomen, maar dat kan alleen als de scene nog steeds gezond is en we deze pandemie wereldwijd onder controle hebben. Zodoende roept DGTL alle fans en kijkers op om tijdens de online editie een donatie te doen aan het Erasmus MC voor de ontwikkeling van een vaccin en medicijnen om het coronavirus te bestrijden.