Charli XCX kondigt nieuw album ‘how i’m feeling now’ aan

Charli XCX maakte gisteravond in een Zoom-call met 1000 fans bekend dat ze op dit moment bezig is met een nieuw album genaamd ‘how i’m feeling now’. Het wordt een DIY-album: Charli zal verantwoordelijk zijn voor de muziek, artwork, video’s etc. Maar ze zal ook online contact zoeken voor samenwerkingen. Uiteindelijk wordt het een project waar iedereen die dat maar wil aan kan bijdragen. Zo zal ze Zoom-calls opzetten voor haar fans zodat zij hun mening kunnen geven, ze opent een e-mailadres waar iedereen zijn of haar beats naartoe kan sturen en is het hele proces te volgen door middel van video’s en het publiceren van demo’s en acapella’s. De release van het album staat op 15 mei gepland.

“I hope you’re doing whatever it is you need to do to stay positive during this time of completely unknown, unchartered territory. For me, staying positive goes hand in hand with staying creative, and so that’s why I’ve decided I’m going to use this isolation time to make a brand new album from scratch.”