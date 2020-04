¥ANG brengt dubbele blik op de laatste keer

¥ANG is een in Los Angeles gevestigde zanger, songwriter en producer. Zijn derde single ‘Satin Blue’, opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen, is nu uit via Straight Up Records. ¥ANG is geboren en getogen in Londen en blootgesteld aan alles, van rave, hardcore & drum n bass tot Simon & Garfunkel en Nirvana. Dit keer pakt hij die laatste genres samen.

‘Satin Blue’ pakt je direct, onder anderen door de geweldige mix, die het geheel goed bijeen houdt. De zang komt mooi naar voren en doet ergens denken aan eenjonge Kurt Cobain. Het nummer is een boeddhistische kijk op het leven, liefde, verlies en het volkomen tot rust is gekomen door onthechting.

Het is tegelijkertijd een break up-nummer maar ook een lied over bevrijding uit de eindeloze cyclus van wedergeboorte en dood volgens het boeddhistische en hindoeïstische concept van reïncarnatie. Het refrein is “this is your last time”; Dat kan van toepassing zijn op de laatste keer dat jij en je geliefde elkaar zien, of het kan betekenen dat dit je laatste keer hier op aarde is. Diep…