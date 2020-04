6 april, de verjaardag van Patrick Hernandez

Patrick Hernandez, geboren op 6 april 1949 te Le Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis, Frankrijk, viert vandaag zijn 71e verjaardag. De zanger is bekend van zijn One Hit Wonder ‘Born to Be Alive’. De uit 1978 daterende single van de Franse zanger werd wereldwijd een enorme hit. ‘Born to Be Alive’ werd eerst een hit in Frankrijk, en behaalde de gouden status in de U.S.A. Na het succes van de single trok Patrick Hernandez zich terug uit de muziekwereld, hij treedt af en toe nog op. ‘Born to Be Alive’ behaalde in de Nederlandse Top 40 de 5e plaats.