Full Concert: Bill Withers – The Lost Concert (1972)

Vandaag brengen wij van Maxazine een eerbetoon aan de gisteren op 81-jarige leeftijd overleden Bill Withers. De zanger had al geruime tijd last van hartproblemen. De uit West Virginia afkomstige Withers bracht in 1971 zijn debuutalbum uit getiteld ‘Just as I am’ met daarop een van zijn grootste successen ‘Ain’t No Sunshine’. Voor deze hit mocht hij een Grammy Award voor beste R&B song in ontvangst nemen. Na ‘Ain’t No Sunshine’ volgden ‘Lean On Me’ (1972), ‘Lovely day’ (1978) en ‘Just the Two of Us’ (1981) waarmee Withers hoge posities in diverse hitlijsten behaalde.