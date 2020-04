Boogie Beasts strikken Jim Diamond (White Stripes) voor nieuwe single

Dirty beats, hypnotiserende slide, huilende mondharmonica en lekker veel fuzz. Dat kan je verwachten van deze vierkoppige band uit België, met twee Vlaamse en twee Waalse muzikanten. Boogie Beasts vertolken hun liefde voor elektrische delta-blues op geheel eigenzinnige wijze en dat klinkt ongeveer als: The Black Keys die in de vroege uurtjes van een of ander illegaal feestje aan het jammen slaan met John Lee Hooker, of Morphine op een psychedelische trip met Little Walter, of RL Burnside tijdens een juke joint-gig begeleid door de vroege Stones. Met aanstekelijke energie zetten deze vier heren een uiterst smerige doch onweerstaanbare sound neer.

Jim Diamond, de Detroit garagerock ‘godfather’, die in het verleden al aan de knoppen zat bij onder andere The White Stripes, The Sonics en The Dirtbombs, stemde meteen in om ‘Howl’ te mixen toen hij de eerste demo’s van het nummer hoorde. Voor de opname & productie werd een beroep gedaan op Koenraad Foesters van Studio Jupiter in Tongeren.

‘Howl’ is meteen het debuut van Patrick Louis, de nieuwe gitarist van het viertal sinds 1 december 2019. De band is volop aan het schrijven aan nieuwe nummers en begin 2021 wordt het derde album verwacht. Door het coronavirus worden een aantal concerten tot nader order uitgesteld/verplaatst. De band keek enorm uit naar het ‘drieluik’ (Hasselt, Eindhoven & Luik) mid april ter promotie van hun nieuwe single en de support van het Belgische Romano Nervoso (Botanique) & de twee support shows van Los Lobos in mei (Het Depot & De Posthoorn). Die concerten worden nu verplaatst tot later.