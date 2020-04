Eerste Italiaanse liedje Jack Savoretti geschreven met zijn fans

Alles komt goed. Die bemoedigende boodschap wilde Jack Savoretti meegeven aan zijn Italiaanse fans en dat doet hij met het liedje ‘Andrà Tutto Bene’. Samen met zijn volgers heeft de Britse zanger, die Italiaans bloed in zijn aderen heeft vloeien, de tekst voor het nummer geschreven. Hij heeft het nummer in zijn huis opgenomen, waarna het door producer Cam Blackwood (George Ezra, London Grammar, Florence and the Machine) is afgemaakt. De opbrengsten van het nummer komen ten goede van het San Martino ziekenhuis in Genua, in een van de zwaarst getroffen regio’s van Italië.

Over het schrijven met zijn fans zegt hij het volgende: “It was a true honour to write a song with so many of our Italian friends. To be invited into their lives for that moment and to hear of their individual experiences expressed through poetry and song was an incredible experience”.