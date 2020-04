4 april, de verjaardag van Gary Moore

Vandaag zou Gary Moore, geboren op 4 april 1952 te Belfast, Noord-Ierland, 68 jaar zijn geworden. Moore was een Noord-Ierse muzikant, meest bekend als zanger en gitaarvirtuoos. Tijdens zijn carrière, die teruggaat tot de jaren ’60, speelde hij in zijn jeugd samen met diverse artiesten waaronder Phil Lynott en Brian Downey. Dit leidde tot het meespelen in bands als Skid Row en Thin Lizzy. Moore stond op het podium met legendes als B.B. King, Albert King en George Harrison, Greg Lake en had een zeer succesvolle solo carrière.

In juli verliet hij definitief Thin Lizzy om zich te richten op zijn solo carrière, met hulp van Phil Lynott. De combinatie van Moore’s blues-based gitaarspel en Lynott’s stem produceerden de uit 1979 daterende single ‘Parisienne Walkways’, die de top 10 bereikte in de Britse Singles Chart. Moore experimenteerde met muziekstijlen als rock, jazz, blues, country, electric blues, hard rock en heavy metal. Na een serie rockalbums keerde Moore terug naar de blues met het album ‘Still Got the Blues’ (1990), waarvan de titeltrack een enorme hit werd. Op 6 februari 2011 stierf Gary Moore in zijn slaap aan de gevolgen van een hartaanval.