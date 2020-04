Full Concert: Seasick Steve live @ Pinkpop, Landgraaf (2012)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Seasick Steve, die vandaag eigenlijk zou optreden in Paradiso te Amsterdam.

Seasick Steve behoeft eigenlijk geen introductie meer. De bluesmuzikant brak in 2006 door dankzij zijn optreden tijdens het Oud & Nieuw muziekprogramma Jools Holland’s Annual Hootenanny op BBC 2. Daarna tekende hij eerst bij Warner Music en bracht daar zijn eerste album uit via een major label. Toen volgende een switch naar Play It Again Sam (PIAS) En toen bracht hij daar zijn album ‘You Can’t Teach An Old Dog New Tricks’ uit in 2011 (Met een gastbijdrage van voormalig Led Zeppelin bassist John Paul Jones.) Met dit album volgde een tour en bracht Seasick Steve naar Lowlands, alwaar hij daar een spetterende show gaf, en daarmee zijn doorbraak in Nederland in zijn broekzak kon steken.