Multitalent Jaguar Jonze kondigt debuut EP aan

Multitalent Jaguar Jonze (aka Deena Lynch) brengt deze maand haar debuut EP ‘Diamonds & Liquid Gold’ uit. De EP bevat de eerder uitgebrachte singles ‘Rabbit Hole’ (Eurovision – Australia Decides 2020), ‘Beijing Baby’, ‘You Got Left Behind’ en ‘Kill Me With Your Love’. ‘Diamonds & Liquid Gold’ is de muzikale uitlaatklep van de multidisciplinaire creatieveling die maar al te graag haar publiek confronteert met schaamte en taboes.

“It feels surreal to finally be putting out an EP. I feel like this EP is a journal to the first 18 months of Jaguar Jonze so it’s a bit eclectic in nature. It explores heartbreak, mental health and self-discovery and hopefully, invites people into the world I’ve spent so long creating and learning to share with no boundaries,” vertelt Jonze.

Met ‘Diamonds & Liquid Gold’ brengt Jonze haar unieke talent ten gehore. Op kunstzinnig vlak blijft ze zichzelf vernieuwen en is nooit voorspelbaar, dat is ook terug te zien in haar videoclips. Haar muziek is multidimensionaal en gaat haar multiculturele achtergrond zeker niet uit de weg. Haar moeder is van Taiwanese komaf en haar vader is geboren in Australië. Voor Jonze zijn al haar projecten een manier waarop ze op een krachtige wijze haar meest intieme kwetsbaarheden en trauma’s kan verwerken.

Zo maakt ze muziek onder de naam Jaguar Jonze, verhalende illustraties onder Spectator Jonze en Dusky Jonze is verantwoordelijk voor gender-ondermijnende fotografie. Alle facetten van haar kunst, of het nu haar muziek, beeldende kunst of fotografie is, geven de veelzijdigheid en diepte van haar creatieve persoonlijkheid weer. ‘Diamonds & Liquid Gold’ is vanaf 17 april verkrijgbaar.