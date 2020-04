Lido Pimienta lanceert nieuwe single ‘Te Queria’

De Canadees-Colombiaanse zangeres Lido Pimienta heeft ‘Te Queria’ uitgebracht; de nieuwste single en visual van haar album ‘Miss Colombia’ (17 april / ANTI-). ‘Te Queria’ is een van de 11 nieuwe tracks op het album die zowel uitdagend als delicaat, verkennend en confronterend is. Lido probeert op ‘Te Queria’ verschillende culturen samen te brengen door elektronische muziek te combineren met de Colombiaanse muziekstijl Cumbia.

Lido Pimienta’s eerdere singles van het aankomende album Miss Colombia werden al uitgelicht in de wekelijkse playlist van NPR’s Top Songs of February en New York Times Weekly Playlist – die de ballad ‘Eso Que Tu Haces’ een “substantieel cultureel statement” noemde. Daarnaast is Lido Pimienta opgepikt door toonaangevende media.

“‘Te Quería’ is een liedje over het verlaten van mensen in jouw omgeving die jouw licht niet kunnen waarderen maar het toch genoeg in je kunnen zien om het te willen stelen. ‘Te Quería’ is wat er gebeurt als het woord ‘haat’ niet voldoende lijkt te zijn en te smerig klinkt om uit te spreken dus ik besloot een raadsel te maken met de kracht die ik nog in mij had. Ik kwam uit op dit gedicht en een buideltje vol parels waar mijn fans van kunnen genieten.” aldus Lido Pimienta.

De albumtitel ‘Miss Colombia’ is geïnspireerd op de blunder van Miss Universe presentator Steve Harvey, die in 2015 per ongeluk de kroon aan Miss Colombia uitreikte en de daadwerkelijke winnares Miss Filipijnen passeerde. Het incident deed Pimienta nadenken over het anti-zwarte sentiment die ze heeft ervaren als kind dat opgroeide in Barranquilla, maar ook over de familiebanden waarbinnen haar zus de schoonheidskoningin was en Lido zelf de rare artistieke tomboy van het gezin. De plaat werd gemaakt en geproduceerd in de thuisstudio van Lido in Toronto, evenals in de historische stad Palenque in Colombia, de eerste bevrijde slavenstad van Amerika.

Lido is een interdisciplinaire muzikant en artiest die wordt geprezen door de pers en staat op de cover van Toronto’s NOW Magazine. Ze was spreker bij Red Bull Music Academy, maakt beeldende kunst en werkt aan een graphic novel, heeft podia gedeeld met Cuco, Helado Negro en Austra en trad onlangs op tijdens de Dia de los Muertos-viering van Hollywood Forever Cemetery.