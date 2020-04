1 april, de verjaardag van Jimmy Cliff

Vandaag viert James Chambers, bij ons beter bekend als Jimmy Cliff, zijn 71e verjaardag. Cliff, geboren in Somerton District, St. James, Jamaica is een Jamaicaanse muzikant, multi-instrumentalist, zanger en acteur. Hij is de enige – in leven zijnde – muzikant die in het bezit is van de Order of Merit, de hoogste eer die door de Jamaicaanse regering wordt toegekend voor prestaties in de kunst en wetenschappen.

Cliff is bij het grote publiek het meest bekend door nummers als ‘Wonderful World, Beautiful People’, ‘The Harder They Come’, ‘Sitting in Limbo’, ‘You Can Get It If You Really Want’, ‘Reggae Nights’, en ‘Many Rivers to Cross’, van de soundtrack voor de film ‘The Harder They Come’ waarin hij ook een rol speelde. Ook werd hij bekend door covers van Cat Stevens’ ‘Wild World’ en Johnny Nash’s ‘I Can See Clearly Now’ uit de film ‘Cool Runnings’. In 2010 trad Jimmy Cliff toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.