Lukas Nelson And The Promise Of The Real – Naked Garden

Een jaartje na het uitbrengen van ‘Turn Off The News (Build A Garden)’ komt de opvolger. Het is niet heel gek dat er maar zo een korte tijd tussen zit. Dit nieuwe album, wat de naam ‘Naked Garden’ meekrijgt, is een verzameling van nummers die het vorige album niet hebben gehaald, aangevuld met alternatieve versies van andere nummers op de voorganger.

Lukas Nelson And The Promise Of The Real is zeker geen onbekende meer in de muziekwereld. Sinds 2015 is deze groep een reguliere backing band van niemand minder dan Neil Young, zowel live als met opnames van zijn platen. Bij Lukas Nelson zelf is de muziek hem met de paplepel ingegoten. Lukas is een zoon van één van de grootste countrylegendes aller tijden, Willie Nelson. Met zijn vader heeft hij ook nog een prachtige versie van Pearl Jam’s ‘Just Breathe’ uitgebracht. Ook buiten Neil Young en zijn vader doet de groep het prima. Dit is namelijk alweer het zesde album van de band.

De band zegt over het maken van de plaat het volgende: ‘’Some strings are out of tune. Some lyrics are inconsistent. There’s microphone bleed, tape machine buzz, conversations and laughter between takes…that’s how we like it. Our hope is that Naked Garden offers a glimpse behind the curtain, at Promise Of The Real in our most raw, honest, and naked state. For our band’s name is truly our mantra, and if nothing else, this project is an attempt to make good on our promise.’’

Op deze plaat klinkt alles dus wat minder gepolijst en het moet gezegd worden dat dit zeker wel past bij de muziek die de groep maakt, een mix van country, folk en rock. Het zorgt voor meer puurheid en dat geeft de nummer kracht. Met 15 nummers is de plaat wel aan de erg lange kant, dat is dan minder.

Een van de hoogtepunten op de plaat is het langste nummer ‘Entirely Different Stars’. Bij dit nummer heb je haast het gevoel dat het 3 verschillende nummers zijn. Veel beter had je het album niet kunnen openen. Ook nummers ‘Back When I Cared’ en Couldn’t Break Your Heart’ zijn zeker aanraders. Ik wil niet te veel ingaan op de alternatieve versies van eerdere nummers. Die nummers zijn in andere versies al uitgekomen, ze zijn wel de moeite waard om eens te checken. ‘Speak The Truth’ is daarvan het sterkste nummer, zowel instrumentaal als qua tekst.

Ondanks dat het album uit 15 nummers bestaat heb je niet echt het gevoel dat het allemaal te lang duurt. Misschien komt dat ook weer door de productie van het album, het is bijna alsof je een live plaat beluistert, maar met de kwaliteit van een studioplaat. We mogen blij zijn dat ze deze nummers die het eigenlijk niet gered hebben, toch een kans geven op een nieuwe plaat. Weinig is er op de plaat aan te merken en zeker de moeite waard om het eens op te zoeken. (8/10) (Fantasy Records)