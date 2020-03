Clubtour Sandra van Nieuwland verplaatst naar oktober

De clubtour van Sandra van Nieuwland die in april en mei zou plaatsvinden, wordt om evidente redenen verplaatst. Voor negen van de tien shows is het gelukt nieuwe data in oktober en november te vinden. Voor de geplande show bij Gebouw-T in Bergen op Zoom kon helaas geen vervangende datum gevonden worden. Tickethouders krijgen persoonlijk bericht van Gebouw-T over hun kaarten. Voor alle andere shows geldt dat reeds gekochte kaartjes geldig blijven voor de nieuwe data.

Onder de naam ‘Human Alien and More’ zullen Sandra en haar band materiaal van haar meest recente album spelen. Ook eerder werk van onder meer haar eerdere albums ‘And More’ en ‘Banging On The Doors Of Love’ en natuurlijk de nieuwe single zullen ten gehore worden gebracht.

In 2012 beleefde zangeres, songwriter en muzikante Sandra van Nieuwland haar doorbraak bij The Voice of Holland. Ze won het seizoen niet, maar scoorde wel grote hits met onder meer de nummers ‘More’ en ‘Keep Your Head Up’. Ze brak records in de Nederlandse hitlijsten door tegelijkertijd op nummer 1, 2 en 3 te staan. Haar debuutalbum ‘And More’ werd platina. Na het avontuur bij The Voice richtte Sandra zich op het schrijven van eigen muziek en ontving ze een Edison voor beste popalbum met ‘Banging On The Doors Of Love’. Eind 2018 volgde alweer haar vierde, dit keer in eigen beheer uitgebrachte album ‘Human Alien’ en toerde ze langs de Nederlandse theaterzalen. In 2019 bracht ze in het kader van Bevrijdingsdag de single ‘Thirsty Dolphins’ uit en verscheen later in het jaar de kerstsingle ‘Mirrors’. In februari 2020 bracht ze haar nieuwe single ‘Little One’ uit, dat gaat over het kindje dat haar ex verwacht met zijn nieuwe liefde.

Nieuw tourdata

Zo 4/10 De Pul, Uden

Vr 09/10 Fluor, Amersfoort

Za 10/10 De Vorstin, Hilversum

Za 17/10 Manifesto, Hoorn

Zo 18/10 Luxor Live, Arnhem

Zo 25/10 Volt, Sittard

Do 29/10 Mezz, Breda

Vr 30/10 Q-Factory, Amsterdam

Vr 27/11 Kroeproekfabriek, Vlaardingen