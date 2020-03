Muzikale livestreams als afleiding voor fans en artiesten

Het is moeilijk te zeggen wie er het meeste plezier in heeft: de fan of de artiest. De eenzame opsluiting die het coronavirus voor veel mensen meebrengt, heeft gelukkig ook een positief effect. Artiesten boren hun creativiteit aan en zorgen dagelijks voor schitterende optredens via livestreams op Instagram, Facebook en Tik Tok.

Metalfans kunnen op maandagavonden hun lol op, want Metallica begint de week goed met #MetallicaMondays op YouTube en Facebook. De band van James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett en Robert Trujillo biedt de komende tijd wekelijks gratis een van hun concerten aan. Aanstaande maandag wordt het optreden dat ze afgelopen zomer gaven in Slane Castle, Ierland gestreamd.

YUNGBLUD, die vorige week nog zijn eigen streamingfeestje gaf, doet vrijdagavond mee aan de ‘Happy At Home’ live stream op Tik Tok, waar ook Troye Sivan, Hailee Steinfeld en vele anderen aan meedoen. Ook de Canadese zanger Billy Raffoul maakte van de nood een deugd en liet zijn creativiteit de vrije loop. Tijdens zijn The 2020 Social Distancing Tour schakelde hij iedere avond live vanuit een andere kamer in zijn huis.