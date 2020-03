29 maart, de verjaardag van Vangelis

Vangelis, pseudoniem van Evanghelos Odysseas Papathanassiou, is een Grieks muzikant en multi-instrumentalist die veelal gebruikmaakt van synthesizer, piano, keyboards en andere elektronische instrumenten. Hij is vooral bekend van de filmmuziek Chariots of Fire uit 1981 (waarvoor hij een Oscar won), voor de muziek van de film ‘Blade Runner’, de nummer 1-hit ‘Conquest Of Paradise’ uit de film ‘1492: Conquest of Paradise’ en het thema voor het Wereldkampioenschap voetbal 2002.

Vangelis richtte de progressieve rockgroep Papathanassiou Set op, later Aphrodite’s Child genaamd, met onder meer Demis Roussos. In Europa scoorde de groep vele hits onder andere ‘Rain And Tears’. In 1972 ging Aphrodite’s Child uit elkaar, nog voor de verschijning van hun laatste lp, ‘666’.

Maxazine feliciteert Vangelis vandaag met zijn 77e verjaardag.