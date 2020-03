Grey Daze organiseert luistersessies voor nieuwe album

Voor Chester Bennington was het uitbrengen van muziek van Grey Daze zijn creatieve droom. De overleden frontman van Linkin Park (1976 – 2017) wilde nog dolgraag materiaal van zijn eerste band, de voedingsbodem van zijn latere muzikale succes, uitbrengen. Dat gebeurt op 26 juni, als het album ‘Amends’ uitkomt. Zijn oud-bandleden kozen elf nummers uit om opnieuw op te nemen.

De release van ‘Amends’ stond al voor eerder gepland, maar door de impact van het coronavirus is er gekozen het met enkele weken te verschuiven. Over twee weken kunnen fans al wel deelnemen aan een online luistersessie van het volledige album. Het laatste deel van de mini-docu ‘Making of Amends’ komt op woensdag 1 april online.

“This album means so much to Chester’s family, and to us and our families, that we didn’t want to release it in the midst of this crisis” aldus drummer Sean Dowdell, die de band samen met Bennington oprichtte. “Having said that, we know there are a lot of fans who pre-ordered the album, have been watching the various videos and behind-the-scenes footage we’ve been sharing and we didn’t want to let them down either, so we came up with the idea of an April 10 worldwide listening session.”