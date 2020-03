5 Seconds Of Summer – C A L M

Nu we allemaal zoveel mogelijk binnen moeten zitten, kunnen we maar beter lekker wat nieuwe muziek luisteren. Een van die nieuwe albums is ‘C A L M’, die nieuwe plaat van de pop rockers 5 Seconds Of Summer. Het vierde studioalbum van de band kwam op 27 maart uit.

5 Seconds Of Summer is een Australische pop rock groep die in 2011 ontstond. Het viertal begon hun carrière met het coveren van anderen op YouTube. De eerste single uit 2012 brak nog geen potten. Twee jaar later hadden ze echter hun eerste nummer 1 hit te pakken met ‘She Looks So Perfect’. Natuurlijk zijn we ook het heerlijke ‘Youngblood’ nog niet vergeten, hun grootste hit tot heden. In eigen land zijn ze één van de grootste bands op het moment en zowat alles veranderd in goud.

Op het album laten de heren horen hoe mooi hun harmonieën zijn. De samenzang is op meerdere nummers te horen en is van enorm hoge kwaliteit. De nummers zijn catchy en qua sound verschillen ze niet al te veel van het vorige album. Lead zanger Luke Hemmings kan ook nog steeds met gemak zijn falsetto (hoge stem) inzetten. Alle 12 nummers komen niet boven de 4 minuten uit en dat is een goede keuze geweest. Hiermee wordt voorkomen dat het album te lang voelt. Het staat vol sterke nummers.

Het album opent prachtig. Met de heerlijke samenzang van de heren kom je meteen in een warm bad terecht. ‘Red Desert’ is een mooi nummer wat de vocale kunsten van de groep naar voren brengt. Het nummer wat daarop volgt is één van de hoogtepunten op de plaat. ‘No Shame’ heeft zeker nog niet de populariteit behaald van eerdere single ‘Easier’. Wat hier een hoop vraagtekens oplevert. ‘No Shame’ is in zijn geheel genomen een catchier nummer, al moet toegegeven worden dat ‘Easier’ een erg sterke tekst heeft. Dit album bevat ook het heerlijke ‘Teeth’, wat al een tijdje uit is en een 31e positie behaalden in onze hitlijst.

5 Seconds Of Summer leveren weer een meer dan prima plaat af. Zeker eentje die weer vol dikke hits staat, ze gaan door waar ze met hun vorige plaat waren gebleven. Weinig verandering, dat is voor nu geen probleem, we zijn het nog niet beu. (8/10) (Interscope)