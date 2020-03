OneRepublic roept de hulp in van fans met ‘Better Days’

Een hart onder de riem voor de luisteraars. Zo kan je het nummer ‘Better Days’ zien, waarmee OneRepublic afgelopen woensdag naar buiten kwam. Het is een van de nummers van hun aangekondigde album ‘Human’. De band staat een deel van de opbrengsten van het nummer af aan non-profit organisatie Musicares en het speciaal opgerichte Covid Relief Fund om muzikanten te steunen die nu als gevolg van de coronacrisis door zware tijden gaan.

Zanger en songwriter Ryan Tedder vertelt dat de band zelf ook geconfronteerde werd met het coronavirus, waardoor het nummer indirect tot stand kwam. “We were in the final week of our fifth album deadline when a global pandemic was declared by the WHO. A few of us unknowingly got exposed to somebody with Covid-19 in London and ended up in quarantine in LA at my studio for two weeks. With only two songs left to finish, one of them happened to be ‘Better Days’. We write about real experiences and events that happen to us – this is what happens when you write a song during a crisis.”

Bij gebrek aan een clip op zo’n korte termijn, roept de band de hulp in van fans om hiervoor een bijdrage te leveren. Je kan een video maken waarin je laat zien hoe je jezelf bezighoudt, terwijl je door binnen te blijven bijdraagt aan een veilige leefomgeving voor je dierbaren.