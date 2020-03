28 maart, de verjaardag van Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta, bij ons beter bekend als Lady Gaga, viert vandaag haar verjaardag. Gaga, geboren op 28 maart 1986, is een Amerikaanse artieste, activiste, producer, zakenvrouw, mode ontwerpster, filantroop en actrice. Ze is geboren, opgevoed en woonachtig in New York City. De zangeres bracht in 2008 haar debuutalbum uit, ‘The Fame’ wat een groot commercieel succes werd. Van het album kwamen de hitsingles ‘Just Dance’ en ‘Poker Face’.

Haar tweede album, ‘Born This Way’, kwam uit in 2011. Ook dit album werd een hit, van ‘Born This Way’ werden ‘Born This Way’ en ‘Judas’ beiden hitsingles. Eind 2013 bracht de flamboyante zangeres ‘Artpop’ uit, haar derde album. Geschat wordt dat Lady Gaga wereldwijd zo’n 24 miljoen albums en 125 miljoen singles heeft verkocht. Ze mocht al een flink aantal prijzen in ontvangst nemen, waaronder 5 Grammy Awards en 13 MTV Video Music Awards. Haar meest recente album dateert uit 2018, getiteld ‘A star is born’.

Maxazine feliciteert Lady Gaga vandaag met haar 34e verjaardag.