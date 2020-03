Pearl Jam biedt houvast met de release van ‘Gigaton’

Vastberaden en hoopgevend als altijd bracht Pearl Jam deze week het album ‘Gigaton’ uit. Het elfde album van de legendarische rockband uit Seattle werd voorafgegaan door de release van het nummer ‘Quick Escape’, waarbij een klassieke arcade game werd uitgegeven.

Voor hun fanatieke achterban bood de band de gelegenheid om al een voorproefje te krijgen van het album door in te bellen naar een speciale hotline. Hierbij kregen ze, naast de eerder uitgebrachte singles ‘Dance of The Clairvoyants’ en ‘Superblood Wolfmoon’, ook andere, nog niet uitgebrachte nummers te horen. Met krachtige rocksongs, sterke ballads en de scherpe, maatschappij-kritische teksten van Eddie Vedder is ‘Gigaton’ weer een ijzersterk Pearl Jam album geworden dat vanaf nu verkrijgbaar is. Als alles meezit, keert de band op 22 en 23 juli terug naar de Ziggo Dome voor uitverkochte optredens.