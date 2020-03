Primeur: Come On Hero – Domino

Maxazine spot met regelmaat artiesten die we erg goed vinden. Sommigen van hen gaan we volgen met ongeregelmatige blogs en supporten we de komende tijd. De Limburgse rockband Come on Hero is zo’n band waarvan Maxazine gelooft dat ze de potentie hebben om tot de Nederlandse top te gaan behoren.

Enige tijd geleden verraste de band met haar debuutsingle ‘Residue’ die meteen her en der in muziekliefhebbend Nederland de hoofden deed draaien en bij menigeen de onderkaak op tafel deed vallen. De vijfmansformatie maakt bijzondere energieke, intelligente rockmuziek ergens tussen de alternatieve en experimentele rock van een band als Biffy Clyro en de commerciele rock van een band als Kensington. De eerste single klonk al on-nederlands goed en schroefde de verwachtingen voor het aankomende debuutalbum, dat al kaar is, hoog op.

Helaas moest ‘Come on Hero’ de release van het album uitstellen door de corona-crisis, want wat heb je aan een top-album als je het daarna niet van het podium af kan laten knallen? Niks dus. Voor het album moeten we dus nog even geduld hebben, maar vandaag komen de Limburgers dus vast met hun tweede single ‘Domino’ uit en die is zo ontzettend goed dat er geen twijfel meer over kan bestaan dat we hier met een heel bijzondere band te maken hebben.

Dit nummer representeert de nieuwe rock in de 21ste eeuw, zo goed is het.

De band klinkt als een klok, super hoog in de energie, waardoor je compleet mee wordt gezogen. Het nummer werd gemixt door de Fransman Amaury Sauvé, die eerder werkte met bands als Birds in a Row en Throw me off the Bridge. Uiteraard is Come on Hero’s nieuwe single ‘Domino’ vanaf vanavond ook te beluisteren in de nieuwe Maxazine Spotify Playlist, maar hier presenteren we vast de videoclip van ‘Domino’!