27 maart, de verjaardag van Mariah Carey

Mariah Carey, geboren op 27 maart 1970 te Huntington, Long Island, New York, viert vandaag haar verjaardag. Carey, Amerikaans zangeres, songwriter, producer, actrice en filantroop, behaalde met haar in 1990 uitgebrachte debuutalbum ‘Mariah Carey’ een enorm succes. Het album kreeg meerdere keren de platina status en produceerde – in de V.S. – maar liefst vier opeenvolgende nummer één-singles waaronder ‘Vision of Love’. Met de drie albums die na ‘Mariah Carey’ uitkwamen, te weten ‘Emotions’ (1991), ‘Music Box’ (1993), en ‘Merry Christmas’ (1994) vestigde ze haar naam als Columbia’s best verkopende artieste.

Gedurende haar ruim 20-jarige carrière verkocht de zangeres wereldwijd meer dan 200 miljoen platen, hiermee werd ze een van de best verkopende artiesten aller tijden. In 1998 werd ze tijdens de World Music Awards uitgeroepen tot ‘The world’s best-selling recording artist of the 1990’s’. Carey won 5 Grammy Awards, 17 World Music Awards, 11 American Music Awards, en 31 Billboard Music Awards.

Maxazine feliciteert Mariah Carey vandaag met haar 50e verjaardag.