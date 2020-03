Full Concert: DeWolff live @ Patronaat (2014)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van DeWolff, die vandaag eigenlijk zouden optreden in podium De Victorie te Alkmaar.

Het driekoppige rock ’n roll-monster DeWolff bestaat inmiddels 11 jaar. De bezetting bestaande uit Pablo van de Poel op zang en gitaar, zijn broer Luka van de Poel op drums en Robin Piso op Hammondorgel is sinds de oprichting ongewijzigd. Met een ogenschijnlijk onuitputtelijke energie spelen de heren hun eigen neo-psychedelische muziek die gebaseerd is op het beste van iconische acts als Deep Purple, The Doors, The Allman Brothers, Jimi Hendrix en ga zo maar door. Elke show wordt gespeeld alsof het mogelijk de laatste is.

DeWolff

Eind 2017 nam DeWolff in hun eigen volledig analoge Electrosaurus Southern Sound Studio het zesde studio-album met de titel ‘Thrust’ op. De band wilde het meest ambitieuze en hedendaagse album tot nu toe te maken en tekende bij daarom bij het internationaal gerenommeerde platenlabel Mascot Records dat het album wereldwijd uitbracht. De nieuwe muziek vertegenwoordigt het rock-’n-roll geluid van 2018; met woede en frustratie worden sociale en politieke kwesties aangesneden terwijl de groove, met moddervette Hammond en gitaar, onverstoorbaar door dendert.

DeWolff zette een eigen platenlabel op, organiseerde een eigen muziekfestival, speelden over de hele wereld waaronder als voorprogramma van The Black-Keys, Deep Purple en Ten Years After. Wereldsterren als Roger Glover, Seasick Steve en Robert Plant zijn bewonderaars van het trio. Hoe goed ze de sfeer ook proberen vast te leggen op hun albums; live zijn ze op hun best!