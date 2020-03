26 maart, de verjaardag van Diana Ross

Diana Ernestine Earle Ross, geboren op 26 maart 1944 te Detroit, Michigan, viert vandaag haar verjaardag. Ross, Amerikaans zangeres, actrice, en producer groeide op in Detroit en werd wereldberoemd als oprichtster en frontvrouw van The Supremes. Gedurende de jaren ’60 werden The Supremes – tot op de dag van vandaag – Motown’s meest succesvolle zanggroep. Na haar vertrek bij The Supremes in 1970 bracht ze haar solo debuutalbum uit, getiteld ‘Diana Ross’, met daarop de hits ‘Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)’ en ‘Ain’t No Mountain High Enough’

Buiten haar muzikale carrière is Ross ook een succesvolle actrice. Het resultaat hiervan zijn een Golden Globe Award en Academy Award nominatie voor haar rol in de film ‘Lady Sings the Blues’, een film over het leven van jazz zangeres Billie Holiday. Later speelde Ross nog grote rollen in onder andere ‘Mahogany’ en ‘The Wiz’. Billboard magazine riep de zangeres uit tot ‘Female Entertainer of the Century’, in 1993 verklaarde het Guinness Book of World Records Ross tot de meest succesvolle vrouwelijke artiest in de geschiedenis, dit vanwege haar succes in zowel de Verenigde Staten als in Engeland. Ze had meer hits dan welke vrouwelijke artiest ook, met een totaal van 70 hitsingles met zowel The Supremes als solo.

In 1988 trad Diana Ross als lid van The Supremes toe tot de Rock and Roll Hall of Fame, tesamen met Florence Ballard en Mary Wilson. In 2007 ontving ze de Kennedy Center Honors, in 2012 een Grammy Lifetime Achievement Award.

Maxazine feliciteert Diana Ross met haar 76e verjaardag vandaag.