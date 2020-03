Squid brengt nieuwe single ‘Sludge’ uit

Squid is terug met hun eerste muziek in 2020. De nieuwe single ‘Sludge’ is tevens de eerste release van de band op Warp Records sinds ze daar eind 2019 tekenden. Rijkelijk gevuld met percussie en altijd evoluerend – op ‘Sludge’ opent het kwintet niet alleen hun sound, maar doen ze dat zonder het speelse en experimentele los te laten waarmee ze de ieders aandacht grepen een jaar geleden.

Thematisch gezien zijn Squid’s eerdere nummers meer gedreven op karakters – zoals op ‘The Cleaner’, ‘Houseplants’ en ‘Match Ball’ zag je hoe de band keek naar mensen om hun heen en hoe de wereld hen beïnvloedde – maar op ‘Sludge’ zien we de band in een meer introspectieve staat; tegelijk op zoek naar een bredere betekenis, maar ze zoeken het met een eigenzinnige precisie en een speelsheid die het niet toelaat om somber te worden.

De muzikale stuwkracht van ‘Sludge’ kwam initieel tot stand tijdens een soundcheck toen ze shows openden voor post-punk groep Wire. Voor een band die een groot deel van hun reputatie heeft gebouwd op onberispelijke live-shows is er geen betere manier om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Voor de nieuwe track heeft de band wederom samengewerkt met ‘Producer Of The Year’ Dan Carey.

Na het afronden van een zeer succesvol 2019 met het nieuws van een toevoeging aan BBC’s prestigieuze ‘Sound Of 2020’ longlist verkocht hun komende UK tour binnen enkele momenten uit.