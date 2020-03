25 maart, de verjaardag van Elton John

Sir Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight te Pinner, Middlesex, Engeland, viert vandaag zijn verjaardag. John, geboren op 25 maart 1967, is een Britse singer-songwriter, componist, pianist, en producer. Sinds 1967 werkt hij samen met tekstschrijver Bernie Taupin, hun samenwerking telt ondertussen meer dan 30 albums. In John’s 50-jarige carrière verkocht de zanger meer dan 300 miljoen albums, daarmee is hij een van de best verkopende artiesten ter wereld.

Hij had meer dan 50 Top 4- hits, inclusief (in de V.S.) 7 opeenvolgende nummer 1-albums, 58 Billboard Top 40-singles, 27 Top 10, vier No. 2 en negen No. 1-singles. Gedurende 31 opeenvolgende jaren (1970–2000) had hij minstens één single in de Billboard Hot 100. Zijn single ‘Candle in the Wind 1997’ ging wereldwijd meer dan 33 miljoen keer over de toonbanken en is daarmee de best verkochte single aller tijden. John mocht zes Grammy Awards in ontvangst nemen, vijf Brit Awards, een Golden Globe Award, een Tony Award, en een Disney Legend award. In 1994 trad John toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Buiten ‘Candle in the Wind 1997’ had Elton John nog een enorm aantal hits waaronder ‘Your Song’, ‘Rocket Man’, ‘Crocodile Rock’, ‘Daniel’, ‘Goodbye Yellow Brick Road’, ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’, ‘Don’t Go Breaking My Heart’ (met Kiki Dee), ‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’, ‘Blue Eyes’, ‘Nikita’, ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ (met George Michael), en ‘Can You Feel The Love Tonight’.

Maxazine feliciteert Sir Elton John vandaag met zijn 73e verjaardag.