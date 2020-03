Full Concert: CocoRosie live @ Openluchttheater Caprera (2009)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van CocoRosie, die vandaag eigenlijk zouden optreden in Paradiso te Amsterdam.

De zusjes Sierra en Bianca Casady vormen nog steeds de creatieve spil van het ondefinieerbare CocoRosie. Sinds hun debuut ‘La Maison de Mon Rêve’ (uit 2004) legde dit duo een indrukwekkend parcours af. Ze werkten samen met Devendra Banhart en ANONHI, recent zelfs met Chance the Rapper en binnenkort met het Kronos Quartet. Ze werkten voor prestigieuze huizen als ICA (Londen) en The Sydney Opera House en duiken later dit jaar de boot in met legendarisch theatermaker Robert Wilson. Als kroon op het werk verscheen op 13 maart hun 7de album ‘Put The Shine On’.