MURI komt met nieuwe single ‘Even stil’

Het zijn vreemde tijden. Maar ook tijden waarin nieuwe creatieve en muzikale ideeën worden geboren, juist omdat deze tijd zo anders is. Het Belgische MURI (Muriel Boulanger, Eline Flintrop en Jonathan Callens) bracht dit weekend spontaan de single ‘Even stil’ de verstilde wereld in. Een toepasselijke titel en een prachtig voorbeeld dat nieuwe omstandigheden kunnen leiden tot mooie, nieuwe dingen, die je eerst niet zou doen of waar je misschien niet eens aan had gedacht.

Muriel Boulanger (zang, contrabas) vertelt: “Alles rond dit nummer is eigenlijk heel spontaan ontstaan. We doken eind deze zomer de studio in, zonder goed te weten wat we uiteindelijk met de opname zouden doen. Daarna bleef deze enkele maanden vertoeven op mijn harde schijf, terwijl ik wat rondreisde. Omdat de sfeer van het nummer zo goed aansluit bij de huidige ‘stay at home’ situatie, kwamen we maandag tijdens een videochat met de band op het idee om het nummer nu toch echt uit te brengen. Plots had onze favoriete producer, Stef Lenaerts, een vrije dag op donderdag om het te mixen.”

Muriel, tevens bassiste bij Low Land Home, ging verder dan alleen de song: “Ondertussen was ik aan het brainstormen over artwork en eventueel een filmpje. Ook dat kwam heel spontaan tot stand tijdens een wandeling met een vriend. We wilden elkaar niet aanraken omwille van de social distancing, en hadden daarom het idee om gewoon in elkaars ogen te kijken.” En dat deed de Gentse. Hoewel ‘maar’ 4 minuten nodig waren voor het filmpje, werden het er uiteindelijk 20! “Ik ben zelf enorm verbaasd van hoe stil we hebben gezeten.”

MURI heeft de kans benut om iets los te laten en anders te gaan doen. ”Ik heb nog nooit zo’n spontane release gedaan, zonder planning, teasers, promotie, … Op een paar dagen tijd transformeerde de Pro Tools-sessie op mijn harde schijf tot een afgewerkte master met bijpassend filmpje.” ‘Even stil’ is een single die ertoe doet. En ‘the making of’ laat zien dat er in deze tijden nieuwe creatieve krachten vrijkomen die hoop en verwachting geven voor een heel mooie muzikale toekomst.