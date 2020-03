Jason Waterfalls komt met nieuwe EP, ‘Pillars’

Begin 2019 vielen alle puzzelstukjes voor Jason Waterfalls op hun plek. Met de net gereleasde single ‘Pick Up The Pieces’ stonden ze op Noorderslag en speelden ze verschillende supportshows, onder andere voor Panic! At The Disco. Nieuw werk liet echter op zich wachten.

Frontman Thijs licht toe: “Na het onverwachte succes van onze vorige single kwamen er zoveel toffe dingen op ons af dat we aan schrijven niet echt toe kwamen. Daarnaast voelden we de druk om met echt iets nieuws te komen. Er lagen nummers op de plank, maar elke nieuwe demo leek weer net iets beter dan de vorige”.

Na de release van diverse losse singles is er nu dan een EP van de band op komst, ‘Pillars’. Deze titel komt niet uit de lucht vallen. In de voor de band bekende combinatie van synths en harde gitaarriffs werden de grenzen verder opgezocht, maar bleef het liedje steeds het fundament. “Uiteindelijk maken we gewoon ‘snoeiharde pop'”, aldus gitarist Paul.

Als je deze Utrechtse band met hun op Engelse sound ge├»nspireerde poprock hebt gehoord of gezien, ben je de vergelijking met TLC’s grote hit ‘Waterfalls’ snel vergeten. Denk eerder aan Don Bronco, of Nothing But Thieves. En dus: stevige refreintjes, catchy coupletten en een bak live-energie die je doet watertanden, handenklappen en hardopzingen tegelijkertijd. De nieuwe single ‘Push’ is nu al uit. Op 27 maart volgt de EP ‘Pillars’.