23 maart, de verjaardag van Chaka Khan

Yvette Marie Stevens, beter bekend als Chaka Khan, viert vandaag haar verjaardag. Chaka Khan, geboren op 23 maart 1953 te Chicago, Illinois is een Amerikaanse singer-songwriter die al ruim 40 jaar in het vak zit. Ze begon in de jaren ’70 als frontvrouw van de funkband Rufus, Khan wordt vaak ‘The Queen of Funk’ genoemd. De zangeres mocht in haar lange carrière al tien keer een Grammy Award in ontvangst nemen, geschat wordt dat ze wereldwijd al zo’n 200 miljoen albums heeft verkocht.

Maxazine geliciteert Chaka Khan vandaag met haar 67e verjaardag.