Full Concert: Danny Vera live in Paradiso, Amsterdam (2018)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Danny Vera, die vandaag eigenlijk zou optreden in de Nieuwe Kerk te Den Haag.

Met zwarte vetkuif en strak in het pak refereert Danny Vera qua uiterlijk meteen aan de country- en rock-‘n-roll-iconen van vroeger. De getatoeëerde, zachtaardige outsider heeft de afgelopen jaren de harten van het Nederlandse publiek weten te veroveren. De Middelburgse singer-songwriter, meest bekend om zijn onderscheidende Americana sound, werd geboren in 1977 en schrijft al sinds zijn tienerjaren liedjes over het leven, de liefde en de dood.

Roller Coaster

Danny begon ooit in de kroeg, groeide gestaag door en kreeg landelijke bekendheid door zijn optredens als huisband van Voetbal International. Met zijn prachtige donkere stem, met blues beladen ballads, de nodige rock-‘n-roll en frisse countrynummers veroverde hij de Nederlandse poppodia en festivals. In het voorjaar van 2019 scoort Danny Vera zijn eerste nationale hit met zijn nummer ‘Roller Coaster’. De song werd bij radiostations goed opgevangen en bereikte de toppositie op iTunes.