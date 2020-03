Tower of Power naar De Oosterpoort

In de jaren zeventig stond de orkestrale funk- en soulband Tower of Power bekend als één van de meest opwindende soulbands ter wereld. Met ruim veertig jaar ervaring in stomende funk en soul staat Tower of Power garant voor een dampende en denderende liveshow!

In de jaren zeventig speelde de band onder andere met Sly Stone, Creedence Clearwater Revival en Smokey Robinson voordat ze zelf naam maakten als hoofdact. De virtuoze muzikanten van Tower of Power zijn inmiddels wereldberoemd en gewilde gastmuzikanten voor onder andere Santana, Elton John en Rod Stewart. Tower of Power’s 50e jubileum album, ‘Soul Side of Town’, hield de reputatie van de legendarische band niet alleen in stand, maar versterkte hem juist. Dat beloofd dat voor het nieuwe ‘Step Up’, wat deze maand uitkomt!

Tower of Power komt op dinsdag 10 november naar De Oosterpoort in Groningen voor een concert waar nog lang over nagepraat zal worden.