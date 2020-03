Blake Mills komt met een nieuw album: ‘Mutable Set’

‘Mutable Set’ is het vierde studio album van Blake Mills en de opvolger van zijn ambient plaat ‘Look’ (2018) dat door de pers werd geprezen. Centraal thema is de rollercoaster aan emoties die gepaard gaat met het hedendaagse moderne leven. Blake Mills is een Grammy-winning producer, muzikant en songwriter. Hij werkte eerder met o.a. Fiona Apple, Alabama Shakes, John Legend en Perfume Genius. Mills woont in Los Angeles en werkt vanuit de legendarische Studio A in de Sound City Studios.

Het album werd opgenomen in de iconische Sound City Studios in Los Angeles in samenwerking met een reeks straffe muzikanten: Aaron Embry op piano (Elliot Smith, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros), Sam Gendel op saxofoon (Vampire Weekend, Moses Sumney), Rob Moose aan de strijkers (Alabama Shakes, Bon Iver), Abe Rounds op drums (Meshell Ndegocello, Andrew Bird) en Pino Palladino aan de basgitaar (The Who, D’Angelo). ‘Mutable Set’ verschijnt op 8 mei.

‘Mutable Set’ tracklisting:

1. ‘Never Forever’

2. ‘May Later’

3. ‘Eat My Dust’

4. ‘Money is the One True God’

5. ‘Summer All Over’

6. ‘Vanishing Twin’

7. ‘My Dear One’

8. ‘Farsickness’

9. ‘Mirror Box’

10. ‘Window Facing a Window’

11. ‘Off Grid’