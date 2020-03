Akwasi kondigt nieuw album aan

Gisterenmiddag maakte Akwasi bekend dat zijn album ‘Sankofa’ volgende week vrijdag 27 maart uitkomt. De artiest deelde het artwork van Sankofa op zijn instagram pagina. Op het artwork zijn duidelijk zijn Ghanese roots zichtbaar, deze staan centraal op het album. Sankofa betekent “ga terug en ga het halen”. En dat is precies wat Akwasi heeft gedaan; Hij is terug gegaan naar Ghana en is op zoek gegaan naar zijn roots.

Naast de albumcover deelde Akwasi ook de achterzijde van het artwork. Hierop is de volledige tracklist zichtbaar evenals de artiesten waarmee hij voor dit album heeft samengewerkt. Voor Sankofa werkte Akwasi samen met niemand minder dan Typhoon, Fresku, Kenny B en Bizzey. Een van de tracks op het album is de onlangs verschenen eerste single ‘Na Wo Se Deng’. Eerder deze week verscheen hiervan al de videoclip die is opgenomen in Ghana.