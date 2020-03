Hobby’s van artiesten

Iedereen heeft hobby’s in het leven. Zonder hobby’s wordt de vrije tijd die je hebt saai en heeft de dag van veel mensen maar weinig opvulling. Ook zijn hobby’s erg belangrijk voor het ontspannen van veel mensen. Dat is niet anders bij de artiesten van deze wereld. Maar welke hobby’s zijn populair bij de artiesten? Dat lees je in dit artikel!

Sporten

Het is niet gek dat veel artiesten sporten als hobby. Sport is een van de populairste vrijetijdsbestedingen die er zijn, dus ook voor veel artiesten. Shockrocker Alice Cooper is bijvoorbeeld fanatiek golfer en speelt wel 36 holes per dag. Hij speelt soms zelfs af en toe met golflegende Tiger Woods en naar eigen zeggen heeft golf hem gered van de drank en drugs. Ook voormalig One Direction-lid Niall Horan slaat graag een balletje en als hij een uurtje vrij heeft is hij vrijwel altijd te vinden op de golfbaan.

Ook Ellie Goulding sport graag, maar dan wel iets extremer dan golf. Zij is namelijk vaak te vinden in de sportschool om te boksen. Links, rechts, uppercut; ze doet het allemaal!

Puzzels

Een wat meer bijzondere hobby die artiesten graag beoefenen is puzzelen. Justin Bieber bewees bijvoorbeeld dat hij geen problemen heeft met het oplossen van een Rubiks Cube tijdens de carpool karaoke, samen met late late show host James Corden. 1 minuut en 23 seconden had de Canadese zanger maar nodig voor het oplossen van een Rubiks Cube.

Ook Frank Sinatra was fan van puzzels, en dan in het bijzonder de kruiswoordpuzzels die in de krant stonden. Op zijn 15e kreeg hij een baantje op Wall Street en om zichzelf bezig te houden begon hij de puzzels in de krant op te lossen. Al snel was hij verslaafd en maakte hij elke dag de gratis puzzels.

Gokken

Het is geen geheim dat veel artiesten graag een gokje wagen. Sommige artiesten zijn aan het gokken ten onder gegaan, terwijl sommige een klein fortuin weten te verdienen aan spellen zoals poker en blackjack. Artiesten zoals Nelly, 50 Cent en Deadmau5 zijn namen van wie het bekend is dat ze graag een gokje wagen. Zo won dj Deadmau5 eens 500.000 dollar met een inzet van 4000 dollar. 50 Cent staat bekend om het inzetten op sportwedstrijden en vaak zijn daar grote bedragen mee gemoeid. Zo werd er in 2012 gezegd dat hij een bedrag van een half miljoen inzette op een wedstrijd tussen de New York Giants en de San Francisco 49ers.

Zoals je dus ziet hebben ook de artiesten hobby’s. Een gokje wagen om lekker te ontspannen of zweten in de sportschool, het komt allemaal voorbij. Misschien kun jij niet zo’n grote bedragen inzetten als de artiesten, maar een gokje wagen kan altijd!