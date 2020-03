20 maart, de verjaardag van Vera Lynn

“Does anybody here remember Vera Lynn?”… Pink Floyd zong al een prachtige ode aan de vandaag jarige Britse zangeres. Very Lynn, geboren in 1917, wordt vandaag weer een jaar ouder. Vera Lynn werd legendarisch met haar hit ‘We’ll Meet Again’. Het nummer, dat onlosmakelijk is verbonden met de Tweede Wereldoorlog, stamt al uit 1939. Toch kent vrijwel iedereen over de gehele wereld het nummer, wat een overtuigend bewijs is dat ‘We’ll Meet Again’ een echte klassieker genoemd mag worden.

In 1975 werd de zangeres al in de adelstand verheven, vanwege haar belangrijke bijdrage aan de Britse cultuur. Tien jaar later werd ze ook in Nederland geridderd, tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Maxazine feliciteert Vera Lynn vandaag met haar 103e verjaardag.