Full Concert: Clouseau live in het Sportpaleis Antwerpen (2002)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Clouseau, die vandaag eigenlijk zouden optreden in De Roma te Antwerpen.

De grote doorbraak van Clouseau vond plaats in 1989 dankzij singles als ‘Anne’ en ‘Daar Gaat Ze’. Dat de populariteit van Clouseau, na ruim 30 jaar, nog steeds onverminderd groot is blijkt uit het feit dat het duo binnen no-time alle shows van de laatste tour ‘Clouseau30’ uitverkocht. Met name de nummers ‘Daar Gaat Ze’, ‘Domino’ en ‘Passie’ zijn grote hits in Nederland en staan al tijden in de Top 2000.