Full Concert: Spotlight – The Amazing Stroopwafels bij RTV-Ridderkerk

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van The Amazing Stroopwafels, die vandaag eigenlijk zouden optreden in Theater De Winsinghof te Roden.

The Amazing Stroopwafels bestaan uit Wim Kerkhof (contrabas, toetsen en zang), Rien de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie van der Graaf (elektrische gitaar). Zij spelen overal: op straten en op pleinen, maar ook in cafés, dierentuinen, sauna’s, blusboten, theaters, hengelsport- en aquariumverenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis – en vaak ook. Zij mijden menselijke oceanen, zoals megadisco’s of popfestivals. Het directe contact met het publiek staat voorop.

De afwisseling van speelplekken (nog steeds van de straat tot de huiskamer, van café tot theater) werkt zeer inspirerend en het enthousiasme waarmee gemusiceerd wordt is onveranderd groot. The Amazing Stroopwafels vormen nog altijd één van de meest optredende bands van Nederland. En als het aan hen ligt, gaan zij daar tot lang nadat ze er bij neergevallen zijn mee door.