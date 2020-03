Frenna verwelkomt een nieuwe versie van zichzelf op nieuw album

Dat Frenna tot de top van de Nederlandse muziekscene behoort is geen nieuws. In 2019 was hij de meest gestreamde artiest van Nederland met ruim 325 miljoen streams. Na monsterhits als ‘Verleden Tijd’ met Lil Kleine van zijn succesvolle album ‘Francis’ dat de platina status behaalde en goed was voor een Edison Pop Award heeft hij niet stil gezeten. Hij heeft inmiddels al meer dan dan 10 nieuwe singles uitgebracht en is samen met Yxng Le te horen op de nummer-1 hit ‘Wat Is Je Naam’. Zijn meest recente singles ‘Venus’ met Ronnie Flex en Snelle en ‘Money Deh Yah’ zijn momenteel ook de hitlijsten aan het bestormen. Deze week is een aantal van deze singles op ’t Album Onderweg Naar ‘Het Album’ verschenen, inclusief zeven nieuwe tracks waarvan het overgrote deel geproduceerd is door Spanker.

Naast artiest is Frenna het brein achter verschillende succesvolle evenementen. Zo organiseerde hij afgelopen zomer het ‘777 Festival’, welke ruim 7000 bezoekers trok en daarmee volledig uitverkocht was. Dit jaar keert het festival terug op 25 juli terug in het Zuiderpark in Den Haag. Met zijn concept ‘Meisjes Blijven Meisjes’ verkocht hij tevens de AFAS Live compleet uit tijdens het Amsterdam Dance Event. Ook dit jaar blijft de rapper manifesteren. Zo is onlangs hoofdsponsor geworden van een voetbalclub voor jongeren.

“Persoonlijk vind ik dit mijn beste album tot nu toe. Het is dieper dan mijn eerdere albums en heeft een internationale sound. Met dit album zeg ik in feite gedag tegen de oude ik en verwelkom ik de nieuwe.”

– Frenna

Over Frenna

Francis Junior Edusei, beter bekend als Frenna brak in 2014 door als onderdeel van de rapformatie Strictly Family Business (SFB). Tegenwoordig is Frenna ook als solo-artiest zeer succesvol. De geboren Haagse rapper en zanger heeft de afgelopen jaren verschillende nummer-1 hits bemachtigd en wist met zijn derde, en meest recente solo-album, binnen twee weken een platina status te behalen. Daarnaast ging Frenna er in februari 2019 vandoor met de prestigieuze Edison Pop Award voor zijn album ‘Francis’. In september 2018 verbrak Frenna, samen met collega artiest Lil’ Kleine, het tot dan toe Spotify-record voor meeste streams in vierentwintig uur met de single ‘Verleden Tijd’. Het nummer stond zes weken onafgebroken op nummer één in de Nederlandse hitlijsten. Eind 2019 is bekend gemaakt dat Frenna de meest gestreamde Nederlandse artiest is op Spotify in Nederland. In 2020 kunnen we veel nieuwe muziek van de artiest verwachten.