Douwe Bob naar Parkstad Limburg Theaters

Het is alweer acht jaar geleden dat Douwe Bob talentenjacht De Beste Singer-Songwriter van Nederland won, maar sindsdien heeft hij zeker niet stil gezeten. Inmiddels heeft hij een carrière opgebouwd waar je u tegen zegt en is hij een household name in de Nederpop geworden. Tijdens deze avond gaat Douwe Bob terug naar de basis en speelt hij zijn nummers in een intieme setting. Hierbij kan hij inmiddels putten uit alweer vier albums met elk hun eigen verhaal en herinneringen. Een uitgelezen kans om zowel Douwe Bob als zijn nummers beter te leren kennen.

Rusten is niks voor deze wandelende collectie tegenstellingen. Daarvoor is Douwe Bob te veel lefgozer, cocktailshaker, womanizer, bohemien, romanticus, melancholicus, feestbeest, dichter, rock-’n-roller, charmeur, nachtbraker, schipper, pokeraar, stijlicoon, stadsjongen en natuurmens… en dat allemaal verenigd in één persoon.

Tijdens deze avond gaat Douwe terug naar de basis en zoekt hij de intimiteit op met zijn toeschouwers. Kleine setting, grote liedjes! Daarbij kan hij inmiddels putten uit alweer vier albums met elk hun eigen verhaal en herinneringen. Maak op deze manier kennis met nog meer kanten van de bijzondere liedjesschrijver en muzikant die Douwe is.

Douwe Bob won De Beste Singer-songwriter van Nederland, vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisiesongfestival en werd drie keer onderscheiden met een Edison. Douwe Bob staat op 31 maart 2021 in Parkstad Limburg Theaters.