Clare Free – Where Are You Now?

Het heeft een paar jaar geduurd, maar eindelijk heeft de Engelse Clare Free weer een cd uitgebracht. Na goed ontvangen bluesrockers ‘Be Who You Are’ (2010), ‘Dust And Bones’ (2012) en het akoestische ‘Butterfly’ (2014) heeft Clare, die overigens een aantal jaren in Nederland heeft gewoond, een tijdje pauze genomen om voor haar jonge gezin te zorgen. Maar bloed kruipt….. Twee jaar geleden begon zij weer met optredens in East-Anglia, waar zij nu woonachtig is, en nu is haar vierde cd ‘Where Are You Now?’ verschenen.

Op de cd staan tien door Clare geschreven nummers. Zij wordt op negen ervan begeleid door Jamie Kruppa (bas), Dave Jackson (drums) en Bob Kidby (harmonica, percussie). Op één zijn de begeleiders Dave Evans (bas) en Pete Hedley (drums). Zang en gitaar zijn volledig in handen van Clare.

Naast de uitstekende muzikale kwaliteiten van haar en de band is het duidelijk dat de grote kracht van Clare ligt in het schrijven van de teksten. Die zijn het zeker waard om goed te worden beluisterd. Als voorbeeld noem ik ‘Scars’ over een mooi meisje, dat duidelijk littekens draagt, ‘Little Miss Jealousy’ over de liefde voor de verkeerde persoon en ‘She Can’t Buy’ over iemand die alles kan kopen wat ze wil, maar toch iets belangrijks mist. Muzikaal zitten we ouderwets in de stevige bluesrock. Dat wordt meteen duidelijk bij het titelnummer, een southern rock-nummer, waar de cd mee opent. Andere nummers die een speciale vermelding verdienen zijn de blues ‘Scars’ en het swingende ‘Let Me Down Easy’. Prima cd. (8/10) (Eigen productie)