Y&T naar Gebr. de Nobel

De legendarische liveband Y&T (vernoemd naar het Beatles-album ‘Yesterday & Today’) komt wederom naar Nederland! Y&T werd in 1973 in San Francisco opgericht door, onder andere, zanger en leadgitarist Dave Meniketti en bassist Phil Kennemore. In de jaren ’80 waren zij zeer succesvol met albums als ‘Earthshaker’ en ‘Meanstreak’, waar de internationale hit uit 1983, ‘Midnight In Tokyo’ uit voortkwam.

In Europa brak de Amerikaanse band in 1981 door met de klassieke hardrockplaat ‘Earthshaker’. Een alom geprezen album met daarop één van de allermooiste hardrockballads ooit, ‘I Believe In You’. Het album leverde band zelfs een plaatsje op het hoofdpodium van Pinkpop op. Ook latere albums als ‘Black Tiger’ en ‘Meanstreak’ toonden de absolute klasse van de band in het algemeen en die van zanger/gitarist Dave Meniketti in het bijzonder.

Y&T is verplichte kost voor elke zichzelf respecterende rocker. Jarenlang toerde de band met grote namen als Ozzy Osbourne, AC/DC en Motley Crüe. Voor de schare fans is de gekozen bandnaam zeer toepasselijk; zij zijn vandaag de dag nog net zo gek op de melodieuze zware rock ‘n roll van Y&T als toentertijd. Met andere woorden; de muziek van Y&T is tijdloos.

Oude hits, als ‘Barroom Boogie’, ‘Meanstreak’, ‘I Believe In You’ en ‘Summertime Girls’ staan nog steeds als een huis, maar Y&T vult de optredens niet alleen met golden oldies – hoe mooi ook; door de jaren heen is de band gegroeid, zonder de power en brandende energie, waar ze altijd om bekend stonden, te verliezen. Y&T komt op 16 oktober naar Gebr. de Nobel in Leiden.