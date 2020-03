Maria Mena komt voor de 13e keer naar Paradiso

Op haar achttiende brak Maria Mena wereldwijd door met ‘You’re The Only One’. Sindsdien is ze een van de grootste popsterren van Noorwegen. Veertien jaar later is Maria Mena alleen maar beter geworden. Liedjes zoals ‘Just Hold Me’, ‘All This Time’ en Kiss-cover ‘I Was Made For Lovin’ You’ bevestigde door de jaren heen de kwaliteiten van Maria Mena. Haar laatste wapenfeit is het eind 2015 verschenen zevende album ‘Growing Pains’, opnieuw een album vol hartverscheurende en vaak weinig subtiele nummers.

Twaalf keer een uitverkochte Grote Zaal

Maria Mena kreeg in 2017 van Paradiso een plaquette om de mijlpaal te vieren dat ze tien keer in de Grote Zaal speelde en deze ook tien keer uitverkocht. Een historisch feit dat niet veel andere buitenlandse artiesten haar tot nu toe hebben nagedaan. Na een wederom uitverkochte Grote Zaal in december 2019 staat Maria Mena met deze show inmiddels voor de dertiende keer in de Grote Zaal van Paradiso en wel op 14 december 2020.