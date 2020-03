Steven Wilson kondigt album ‘The Future Bites’ aan

Steven Wilson (Porcupine Tree, no-man) kondigt zijn zesde soloalbum ‘The Future Bites’ aan. Dit werk is de opvolger van To The Bone (2017) en verschijnt op 12 juni. In ‘The Future Bites’ onderzoekt Wilson hoe het menselijke brein geëvolueerd is in het Internettijdperk. De luisteraar bevindt zich middenin de 21ste eeuw, een wereld vol verslavingen. Ontluikende technologie, publieke experimenten, manipulatieve social media, het verdwijnen van het individu,.. Maar ‘The Future Bites’ is geen visie op een naderende dystopie, eerder een nieuwsgierig inzicht op het hier en nu.

‘The Future Bites’ is een ronduit schitterend geheel, met zowel electronica als akoestische elementen, groovy baslijnen, duistere funk,… geproducet door Wilson zelf en David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything).

‘The Future Bites’ tracklisting

1. UNSELF

2. SELF

3. KING GHOST

4. 12 THINGS I FORGOT

5. EMINENT SLEAZE

6. PERSONAL SHOPPER

7. MAN OF THE PEOPLE

8. FOLLOWER

9. ANYONE BUT ME