The Pretenders kondigen nieuw album ‘Hate For Sale’ aan

The Pretenders hebben hun gloednieuwe album ‘Hate For Sale’ aangekondigd, dat op 1 mei via BMG zal verschijnen. Het album is het eerste dat wordt opgenomen met de nu al lang bestaande tour line-up van de groep. De band heeft ook de eerste nieuwe single van het album gedeeld, ‘The Buzz’.

Chrissie Hynde over The Buzz: ‘Ik denk dat we allemaal weten dat liefdesaffaires de kenmerken van drugsverslaving kunnen aannemen. Daar gaat het om. Natuurlijk niet van mij – ik ben nooit obsessief, nooit obsessief, nooit obsessief.”

Geproduceerd door de gerespecteerde Stephen Street (The Smiths, Blur) is ‘Hate For Sale’ het elfde studioalbum van The Pretenders en het eerste dat gezamenlijk is geschreven door Chrissie Hynde en gitarist James Walbourne. Over de eerste keer met James gesproken, voegt Chrissie toe:

„Ik wilde vanaf dag één met hem schrijven. James is vooral gewild en heeft opgenomen met Jerry Lee Lewis, Dave Gahan en The Rails, om er maar een paar te noemen. We waren altijd van plan om onderweg te schrijven, maar zoals iedereen in een band je zal vertellen, is op tour zijn de droom die uitkomt van iedere uitsteller.”

Het meest recente album van The Pretenders, ‘Alone’ (2016), was een cruciaal succes en een welkome comeback voor de line-up, acht jaar na ‘Break Up The Concrete’. De band ondersteunde tussendoor Fleetwood Mac tijdens hun Britse stadiontour in juni 2019. Het nieuwe album ‘Hate For Sale’ van Pretenders wordt op 1 mei uitgebracht via BMG en is verkrijgbaar op cd en 12 inch vinyl.