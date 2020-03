Amersfoort Jazz alvast gecancelled

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen van het coronavirus en de restricties van overheidswege, heeft de organisatie van festival Amersfoort Jazz besloten het evenement -dat gepland was van 14 tot en met 17 mei in de binnenstad van Amersfoort- voorlopig geen doorgang te laten vinden. Maandag viel deze beslissing tijdens een spoedberaad tussen het stichtingsbestuur en de festivaldirectie.

De organisatie sluit met het besluit aan bij de prognoses van de Verenigde Podiumkunstenfestivals, die luiden dat het einde van de corona-crisis zeker niet in zicht lijkt en dat de gevolgen voor festivals het gehele jaar groot zullen zijn. Festivaldirecteur Alexander Beets betreurt het uitstel, maar noemt het een kwestie van overmacht. “Het is niet verantwoord het evenement op de geplande data in mei door te zetten. Voor alle betrokkenen en artiesten uit Nederland, maar ook de talloze musici en professionals uit meer dan 25 verschillende landen is de onzekerheid te groot. We kunnen organisatorisch en financieel niet langer wachten met het besluit tot uitstel.”

Beets benadrukt dat het uitstel is, geen afstel. Achter de schermen wordt intussen doorgewerkt om de 42ste editie van festival Amersfoort Jazz op een nader te bepalen datum alsnog en zoveel mogelijk conform huidige opzet doorgang te laten vinden.