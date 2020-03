OneRepublic kondigt nieuw album aan: ‘Human’

Van een MySpace account tot honderden miljoenen streams. De weg naar succes begon voor OneRepublic in 2002 met het uploaden van materiaal naar een relatief onbekend streaming platform. Inmiddels zijn we achttien jaar verder en is de band met ‘Human’, dat in mei uitkomt, toe aan hun vijfde album en hebben ze al over hele wereld opgetreden. Ze stonden afgelopen zondag nog in TivoliVredenburg met een uitverkochte show en keren op 20 oktober terug naar Nederland voor een optreden in de AFAS Live in Amsterdam.

Geen wonder dat de band het uiteindelijk zo ver wist te schoppen, want met zanger Ryan Tedder hebben ze een begenadigd tekstschrijver en producer in huis. Zijn bijdrage aan de muziek gaat verder dan alleen OneRepublic. Door de jaren heen werkte hij samen met eindeloos veel indrukwekkende artiesten. Zo schreef hij bijvoorbeeld ‘Halo’ voor Beyoncé, ‘Rumour Has It’ voor Adele, ‘I Know Places’ voor Taylor Swift en ‘Not Over You’ voor Gavin DeGraw.

Met hun nummer ‘Rescue Me’, waar een schitterende clip bij gemaakt werd rondom een jongetje dat zich dapper dansend verweert tegen de jongens die hem pesten, hadden ze in 2019 al een hit te pakken. Met de single ‘Didn’t I’ geeft de band daar nu een vervolg aan. Beide singles zijn terug te vinden op het album ‘Human’ dat in mei uitkomt. Het wordt het eerste album voor OneRepublic sinds ‘Oh My My’ uit 2016.